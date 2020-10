mai come quest’anno, nel pieno della pandemia da Coronavirus, vaccinarsi contro l’influenza assume un valore fondamentale.

In provincia di Latina la prossima settimana saranno distribuiti tra pediatri, hanno aderito l’85%, e medici di base, il 96% del totale, le prime 40mila dosi.

“Vaccinarsi contro l’influenza sarà importantissimo. Consentirà, con l’uso costante ed in ogni occasione della mascherina, di difenderci meglio e soprattutto di distinguere i casi di Covid da quelli dell’influenza stagionale. Il vaccino antinfluenzale – spiega – ha detto il dottor Loreto Bevilacqua, direttore del dipartimento di assistenza primaria della Asl di Latina – non copre contro il Sars-Cov2 ma evita l’abbassamento delle difese immunitarie che l’influenza comporta e che potrebbe aprire una strada ulteriore al coronavirus”.

Intanto la Regione Lazio ha aumentato portandole da 36.000 a 100.000 le dosi messe a disposizione dei cittadini attraverso le farmacie, cioè dall’1,5% al 4% del totale dei vaccini acquisiti dalla Regione.

“Si tratta di una decisione molto importante – ha spiegato il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – perché consente di tutelare la popolazione attiva che studia e lavora e che è più esposta al rischio di contagio del virus influenzale. In questo momento di emergenza legato all’aumento di contagi da Covid è fondamentale ridurre la possibilità di sovrapposizione dei sintomi tra influenza e Covid per evitare il congestionamento delle strutture sanitarie”.

Intanto il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza della Regione Lazio che imponeva il vaccino obbligatorio per i cittadini di età superiore ai 65 anni, accogliendo le tesi sostenute dal Codacons che, come noto, aveva avviato la battaglia legale contro la Regione Lazio per l’obbligo vaccinale.

“Questo e’ il momento di unire le forze per utilizzare tutte le risorse del sistema salute disponibili per aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale. I medici di famiglia sono un perno essenziale e sono coinvolti per raggiungere un obiettivo senza precedenti, ovvero di somministrare 1,5 milioni di dosi di vaccino. Non vedo nulla di male per la restante parte di oltre 900 mila dosi di coinvolgere in sicurezza – spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – tutti gli attori del sistema sanitario a partire dai nostri centri vaccinali, dai drive-in e anche le farmacie consentendo loro, questo prevede l’ordinanza, in presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza oltre la vendita anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione, nel rispetto delle loro competenze, con conseguente assunzione di responsabilita’”.