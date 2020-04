“Acconciatori, estetisti devono riaprire subito”. L’appello arriva dalla Confederazione nazionale del’artigianato e della piccola e media impresa di Latina, dopo la comunicazione effettuata sulla cosiddetta Fase2 dal premier Giuseppe Conte, per un settore strategico dei servizi alla persona.

“Quando parliamo di acconciatori, estetisti – spiega Antonello Testa, direttore della Cna Latina – parliamo di un settore che, con 135mila imprese e oltre 260mila addetti, partecipa in maniera determinante all’economia italiana. E’ incomprensibile come nei loro confronti ci sia una preoccupante disattenzione da parte del Governo”.

Il decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile il settore non è stato preso in considerazione in termini di riapertura. Queste attività, come bar e ristoranti, potrebbero riaprire ma solo a giugno e qualora la prima fase di sperimentazione che partirà il 4 maggio non comporti nuove impennate di contagi.

“Siamo convinti che, il comparto – spiega Testa – a tutela di clienti e dipendenti, può già offrire tutte le garanzie necessarie a riaprire saloni di acconciatura e centri estetici nella massima sicurezza, rispettoso delle più rigorose norme e procedure igienico-sanitarie emanate a seguito del Covid-19″.

Quindi? Se il Governo ritiene che debbano essere definite ulteriori condizioni, che le definisca da subito per consentire di riaprire al più presto.

“Appare sempre più evidente – conclude Testa – che le imprese sono ormai allo stremo delle forze e le loro condizioni finanziarie sono così gravi da destare preoccupazione anche sul fronte della tenuta sociale. Per quanto ci riguarda interesseremo a partire dai livelli locali tutte le figure istituzionali competenti”.