Una delle piaghe di questo periodo di chiusura forzata, soprattutto per alcuni settori, è stato l’abusivismo.

In particolare l’allarme ha riguardato parrucchieri ed estetisti che hanno deciso, nonostante i divieti imposti, di proseguire a casa la propria attività.

Peccato che ieri pomeriggio un parrucchiere inottemperante sia stato scoperto dalla polizia. Ad attirare l’attenzione degli agenti uno strano via via in pieno centro che ha portato a scoprire, all’interno di un appartamento una vera e propria attività di parrucchiera e un’ingente quantità di oggetti e prodotti professionali.

Nei guai una donna di 50 anni italiana denunciata per esercizio abusivo di una professione, mentre una cliente, 56enne, fermata all’ingresso, è stata denunciata per favoreggiamento personale.

Entrambe sono state sanzionate per violazione delle norme del Dpcm Covid-19.