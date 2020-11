Latina si avvia verso le elezioni 2021. Il sindaco uscente e Lbc hanno già comunicato ufficialmente la volontà di proseguire sul percorso tracciato in questi cinque anni alla guida della città.

E la campagna elettorale comincia a muovere i primi passi partendo dalle aree periferiche di Latina.

“Coletta e Lbc – interviene il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – scelgono per la prima passerella il quartiere di Pantanaccio. Lo fanno con sfilate, chiamate sopralluoghi, e video “emozionali” in cui promuovono gli amici del Comitato di quartiere che li sostiene tra una botta di vernice e un colpo di spugna allo scivolo”.

Il riferimento corre alla nota in cui il consigliere Loretta Isotton e l’assessore Maria Paola Briganti, spiegano che su sollecitazione di un comitato di cittadini, hanno deciso di effettuare una visita ispettiva nel quartiere per verificare scarichi abusivi e riscoprire le baraccoppoli arroccate all’altezza del canale.

“Ora i casi sono due. O gli esponenti di Lbc pensano che i cittadini di Latina in generale e i residenti di Pantanaccio in particolare dormano o non si rendono conto che le persone sono stufe di essere prese in giro. Sono anni che ci battiamo, al fianco non di un comitato che rappresenta una minima parte dei residenti di Pantanaccio ma di tutti, affinchè il quartiere fosse inserito in un percorso di riqualificazione e miglioramento – continua Valletta – assicurando la fornitura dei tanti servizi carenti o assenti nonché la sicurezza dell’area. Abbiamo chiesto decine di volte che l’amministrazione a guida Coletta e Lbc si facesse parte responsabile nella procedura inerente il progetto di edilizia popolare agevolata denominato “I Pianeti” accogliendo e facendo proprie le osservazioni dei cittadini”.

Il piano di zona, infatti, è stato definito in più occasioni obsoleto e rischia di trasformare, con la realizzazione di 14 palazzine per edilizia popolare agevolata su un terreno di 6 ettari di estensione e una previsione di 600 nuovi abitanti, il quartiere di Pantanaccio in un vespaio in cui le carenze attuali, nei servizi idrici, elettrici e sotto il profilo della viabilità, diventeranno strutturali.

“Se Lbc e Coletta hanno veramente a cuore Pantanaccio e il futuro dei cittadini diano risposte su questo, ci facciano sapere cosa hanno fatto e cosa stanno facendo pet evitare un inutile consumo del territorio e la realizzazione di un progetto che non risponde più alle esigenze della zona. Comprendiamo che fare un video con il cellulare – conclude Valletta – mettendo in evidenza il lavoro svolto, in modo egregio dai cittadini, sia più semplice ma chi governa una città ha il dovere di dare risposte non di crogiolarsi nel nulla amministrativo riempiendo il vuoto creato con aria fritta”.