Un piano ben congegnato ed applicato alla lettera ha permesso a due rapinatori di mettere a segno un colpo in una panetteria di Latina.

E’ successo sabato sera, in viale Nicolò Paganini, nel quartiere Q4-Nuova Latina. Due banditi, armi in mano, sono riusciti a farsi consegnare l’incasso di giornata, circa 1800 euro, ed a dileguarsi in un momento a bordo di uno scooter. Mancava poco al coprifuoco, per cui le strade erano pressoché deserte.

Un piano messo in atto dopo aver attentamente studiato le mosse del panettiere. Nonostante le saracinesche abbassate, infatti, i rapinatori sapevano che l’uomo era all’interno, intento nella preparazione per il giorno successivo.

Sul caso indaga la polizia, anche se l’identità dei banditi è sempre rimasta celata dal casco che, durante l’azione, non hanno mai smesso.