Una situazione che era già emersa dopo la fase di lockdown e, tra l’altro, documentata da molte immagini che ne avvaloravano la triste realtà.

All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina le misure anti Covid non sarebbe rispettate dagli utenti.

Fatto gravissimo considerata non solo l’impennata dei contagi in corso ma il sacrifici enorme ch il personale medico, infermieristico, sanitario e non, compie ormai da mesi instancabilmente per dare a tutti i cittadini adeguata assistenza e prestazioni efficaci.

A tornare sul tema è il capogruppo della Lega alla Pisana, Angelo Tripodi.

”All’ospedale di Latina Santa Maria Goretti sembra prevalere l’anarchia. Mentre gli operatori rischiano la vita ogni giorno per il Covid-19, in molti mi segnalano che non verrebbero fatte rispettare agli utenti le misure di sicurezza: dalle mascherine non indossate correttamente all’interno dell’ospedale alla mancanza della misurazione, a volte, della temperatura agli accessi del nosocomio. Credo che l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, e il direttore generale dell’Asl pontina, Giorgio Casati, debbano attivarsi per debellare questo malcostume non solo al Goretti ma in ogni struttura sanitaria in provincia e nel Lazio”.

Se a questo si aggiungono i nodi legati al sovraffollamento, alle lunghe file di auto che per ore attendono per effettuare il tampone, nonostante i sanitari lavorino incessantemente, il pasticcio è servito.