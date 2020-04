Otto persone multate a Latina per aver disatteso le misure previste dai decreti di contenimento della diffusione del Coronavirus.

I fatti si sono verificati in via Albalonga dove gli agenti della polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione di assembramento di diverse persone in un condominio.

Gli agenti intervenuti hanno constatato, nel porticato del codominio, la presenza di otto persone, appartenenti a tre distinti nuclei familiari, intente a consumare la cena tutti intorno allo stesso tavolo apparecchiato per l’occasione.

Già noti alle forze dell’ordine per altri reati, informati i commensali che tali comportamenti violavano la normativa vigente sul divieto di assembramento, hanno cercato fin da subito di eludere i controlli, assumendo verso i poliziotti un evidente atteggiamento di opposizione che solo grazie all’esperienza e la professionalità di questi ultimi non è degenerata in atti di violenza.

E’ al vaglio l’ulteriore responsabilità nei confronti dei soggetti contravvenzionati per ipotesi di oltraggio nei confronti degli ufficiali operanti.