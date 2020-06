Tre mesi di blocco legato al lockdown. La decisione della Regione Lazio di riattivare le prestazioni ambulatoriali a fine maggio e i disagi legati alle lunghe liste di attesa che si sono venute a creare a causa dell’accumularsi di un lavoro pregresso che deve essere smaltito.

Una situazione non semplice figlia dell’emergenza covid 19 che sta, inevitabilmente, investendo tutti i settori a partire proprio dalla sanità.

“Il passaggio dalla situazione di emergenza a quella che tende a riportare nella “normalità” il sistema, tuttavia, non è operabile come se fosse sufficiente “girare l’interruttore della luce”. Durante tre mesi si sono accumulate 50.000 prestazioni ambulatoriali inevase, relative a persone il cui stato di disagio di salute, nello stesso periodo, non si è certo fermato. Molte le iniziative che, già in periodo emergenziale, sono state poste in essere – spiega la Asl di Latina – per non sospendere quel modello di continuità assistenziale che sta alla base dei principi dell’azione della ASL di Latina e che, già a partire dal mese di giugno del 2019, ha portato all’avvio del programma +VITA”.

I pazienti cronici più gravi, infatti, sono stati seguiti a distanza dagli specialisti della diabetologia e della pneumologia e la cardiologia ha già avviato un programma sperimentale di telemedicina, in alcuni casi con l’erogazione di prestazioni diagnostiche a domicilio, riservato ai pazienti portatori di dispositivi impiantabili.

Iniziative di continuità assistenziale in remoto, tra l’altro, sono state organizzate con successo anche dalla Neuropsichiatria Infantile.

Non si sono fermate le attività rivolte ai pazienti oncologici mantenendo inalterata e in sicurezza l’erogazione di prestazioni di medicina nucleare e di radioterapia.

“La riorganizzazione dell’intera attività ambulatoriale, tuttavia, richiede un impegno straordinario finalizzato, in prima battuta, al recupero del pregresso e al mantenimento degli impegni per le prestazioni urgenti e brevi (codici U e B) e, in seconda battuta per riordinare l’attività per il progressivo rientro delle nuove prenotazioni. Allo scopo di perseguire il primo obiettivo, la Asl di Latina ha istituito, dalla metà di maggio, una specifica task force, coordinata direttamente dal direttore sanitario Giuseppe Visconti, finalizzata, in primo luogo, a porre in sicurezza gli ingressi delle strutture deputate all’erogazione delle prestazioni, all’attivazione delle agende necessarie per organizzare tutte le attività ambulatoriali e, quindi, per richiamare i pazienti in attesa per ricollocarli nei nuovi spazi ambulatoriali individuati”.

Altre criticità sono legate alla necessità di riorganizzare spazi fisici e attività all’interno del Goretti, ha elementi di complessità paragonabili, se non superiori, a quelli che questa Azienda ha dovuto gestire quando è stato necessario riconfigurare le attività per l’incombenza dell’emergenza Covid.

“Di qui, l’inevitabile senso di confusione che più di un cittadino ha dovuto sopportare, in questi giorni, laddove si è creata l’esigenza di prenotare una nuova prestazione ambulatoriale. Disagio di cui ci si scusa con i cittadini e, al tempo stesso, ci si impegna a risolvere nelle prossime settimane ma che – spiega la Asl di Latina – si chiede di affrontare con la necessaria pazienza e rispettando il lavoro degli operatori sanitari. Per ridurre al minimo il disagio derivante dall’esigenza di recuperare le prestazioni precedentemente sospese, sono stati ampliati gli spazi ambulatoriali incrementando il numero di prestazioni erogabili e ponendo in essere le condizioni tecniche ed organizzative per sviluppare, soprattutto a favore dei pazienti cronici, forme di telemedicina avanzata con la possibilità di erogare televisite a domicilio”.

Intanto i pazienti che necessitano di diagnostica per immagini presso il Goretti sono già stati tutti riprotetti nelle nuove agende di recupero e che entro la metà di luglio 2020 tutte le prestazioni sospese saranno effettuate.

Per quanto riguarda le prestazioni sospese di cardiologia ed otorino, presso il Goretti, sono tutte recuperate entro la di giugno.

“Resta l’esigenza – conclude la Asl di Latina – di organizzare la piena operatività delle prestazioni da erogare sul territorio, ma il cammino è tracciato e, ancora una volta, la nostra Azienda sta dando dimostrazione di serietà e professionalità orientata, come sempre, al cittadino”.