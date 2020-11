“In quattro anni di amministrazione Lbc a Latina è venuta meno la spinta verso le grandi opere, anche quelle già realizzabili e finanziate. Ritengo faccia parte di un precisa ideologia a cui si rifà il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ossia quella della decrescita felice, tanto cara ai suoi probabili alleati del Movimento 5 Stelle. In questi anni, se non fosse stato per l’opposizione di centrodestra, mai avremmo affrontato in consiglio comunale o nelle commissioni, gli argomenti dell’autostrada Roma-Latina o del nuovo ospedale di Borgo Piave”.

A sottolinearlo il consigliere comunale di opposizione, Giovanna Miele.

Quello che manca da tempo è la capacità di passare dalla teoria alla prassi. I progetti ci sono ma continua a non essere pervenuta la volontà, e il coraggio, politica di metterli in atto.

“Da settimane leggiamo che si sono possibili modifiche in arrivo al progetto dell’Autostrada, richieste con forza da M5S e da Leu, due partiti possibili alleati di Coletta il prossimo anno. Mi chiedo: pensa di fare il sindaco della città in questi mesi che mancano alla scadenza del mandato oppure quello della sua parte politica? Perché un primo cittadino che si rispetti dovrebbe chiedere ufficialmente al Ministero delle infrastrutture – spiega la Miele – se corrispondono al vero le dichiarazioni del viceministro Cancelleri secondo il quale il progetto è in fase di revisione e Latina rischia di perdere, per le modifiche, tutte le opere accessorie garantite da quel progetto di finanza originario. Invece Coletta tace, per non disturbare il proprio ‘Campo largo’”.

Una città come Latina, la seconda del Lazio, capoluogo di provincia dovrebbe avere una visone precisa di cosa vuole diventare da grande.

“Stesso atteggiamento che si riscontra sul nuovo ospedale. C’è un’area pronta, ci sono le risorse della Regione Lazio, ci sono gli atti approvati dal Consiglio comunale, c’è addirittura un progetto messo a disposizione dall’Ance. Eppure da Latina non si muove un dito per accelerare l’avvio dei lavori per l’Ospedale a Borgo Piave. L’emergenza coronavirus ci ha mostrato tutta l’obsolescenza e l’inadeguatezza strutturale dell’ospedale Santa Maria Goretti. Latina e la sua provincia hanno bisogno di una struttura nuova, moderna, in grado di servire al meglio la cittadinanza, con spazi e servizi adeguati”.