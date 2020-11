L’Azienda speciale dei rifiuti del Comune di Latina, ABC, ha un nuovo consiglio di amministrazione. E’ stato, infatti, pubblicato, sull’albo pretorio del Comune il decreto del sindaco Damiano Coletta.

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Gustavo Giorgi, in qualità di presidente, Giuseppe Ibello e Angelina Verrengia come componenti. La nomina ha decorrenza immediata per la durata di un triennio ai sensi di quanto previsto dallo statuto dell’Azienda Speciale.

“Ringrazio il presidente uscente Demetrio De Stefano e Linda Faiola per l’enorme lavoro svolto in ABC con senso di responsabilità e competenza. Con loro – spiega Coletta – sono state gettate le fondamenta dell’Azienda Speciale in una fase di avvio non priva di difficoltà e asperità. Anche grazie a loro oggi ABC è un’azienda solida, in grado di guardare alle sfide future con ottimismo. Si sta per aprire una nuova fase e sono certo che molto presto ABC e la città di Latina inizieranno a raccogliere i frutti di quanto è stato seminato fino ad oggi”.