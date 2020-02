Il parco Ever Green sarà valorizzato.

Questa l’intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Coletta che ha inserito l’area nel progetto Upper.

Il Comune pubblicherà un nuovo bando per affidare la gestione del chiosco e dell’area giochi del parco.

Ma restano tanti dubbi per una delle poche aree a Latina che rappresentava un punto di riferimento e di aggregazione per i cittadini.

“Ever Green è da anni una piccola isola felice. Una parte periferica della città che ha un parco dove poter far giocare in sicurezza i bambini, dove gli anziani possono sedersi e ristorarsi nelle giornate estive, dove i ragazzi possono socializzare. Il tutto gestito attraverso l’impiego di ragazzi che hanno delle disabilità. Si rischia di chiudere – interviene il segretario del Pd di Latina, Alessandro Cozzolino – qualcosa che funziona, che addirittura attrae famiglie non residenti nel quartiere, che è davvero un centro di integrazione, per fare cosa? Eppure aree degradate da poter essere riqualificate attraverso i fondi della comunità europea non mancano in questa città”.

L’esponente del Partito democratico di Latina punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione Coletta che sembra continuare a rincorrere le emergenze.

“Se c’è una situazione amministrativa poco chiara dal 2008, non solo non è questo il modo di risolverla, ma – attacca – viene da chiedersi come mai fino ad oggi non si è fatto nulla per intervenire. Come Pd chiediamo – conclude Cozzolino – che si utilizzino i fondi di Upper per riqualificare zone degradate della città. Che in piena trasparenza si risolva la questione della concessione, tenendo conto di quello che rappresenta quella struttura per la popolazione del quartiere, per i ragazzi che lì hanno trovato un loro impiego e di tutte le migliorie apportate nel tempo dall’attuale gestore”.