Non rispetta la quarantena a cui è stato sottoposto venendo meno al rispetto delle norme previste per l’emergenza Covid 19 in corso.

L’uomo, era uscito di casa e, dopo essere stato sorpreso dagli agenti della questura di Latina, è stato denunciato oltre che sottoposto ad una multa decisamente salata.

Gli agenti, infatti, si avvalgono della indispensabile consultazione di una banca dati costantemente aggiornata in collaborazione con le Asl del territorio pontino, in cui confluiscono tutti i dati dei soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2 e di conseguenza sottoposti al regime di quarantena sanitaria.

Soltanto ieri in provincia sono state controllate 2165 persone e 211 esercizi commerciali.