Sconcerto questa mattina in pieno centro a Latina.

In piazza San Marco proprio davanti alla cattedrale un lampione è crollato a terra.

I fatti si sarebbero verificati nella notte e le cause devono essere ancora comprese mentre l’area è stata immediatamente circoscritta dagli agenti della polizia locale.

Dopo la moria di alberi che sono finiti a terra, sulle auto, in mezzo alla strada a causa del maltempo ma anche della cattiva manutenzione effettuata a tratti, o del tutto assente, negli anni e di cui non è responsabile solo la giunta attuale, ora una nuova grana si prospetta per Coletta.

Sui social l’ironia la fa da padrone.

I timori è che le stesse misure assunte per gli alberi, molti dei quali sono stati eliminati perchè pericolanti e rischiosi per la sicurezza e la vita dei cittadini, vengano applicate anche per i lampioni.

Per fortuna nessuno si è fatto male certo è che ora sotto i riflettori finiranno anche i punti luce disseminati in città.