Non ce l’ha fatta l’uomo, di 62 anni, coinvolto in un incidente stradale all’apparenza banale sabato sera nei pressi della ex centrale nucleare di Borgo Sabotino.

A quanto pare, era un senzatetto e quando è finito fuori strada con la sua vecchia Fiat 500 l’impatto ha, di fatto, aggravato la sua situazione di salute già gravemente compromessa dall’alcool e dalla sua via da clochard.

Dopo il sinistro, è stato ricoverato all’ospedale di Latina dove è morto ieri sera.

Gli investigatori ipotizzano che l’uomo abbia accusato un malore prima di finire fuori strada. Forse è stato proprio il malore a causare la sua morte, più che l’impatto.