“A Latina non c’è alcuna emergenza amianto”.

In Italia sono solo quattro le città che hanno avuto problemi legati all’insorgenza di mesotelioma collegato all’inalazione di fibre di amianto e Latina non è tra queste.

Si tratta infatti dei comuni di Bari, Broni, Casal Monferrato e Biancavilla.

Questo in sintesi quanto emerso nel corso della commissione ambiente.

Presenti tre medici della Asl Sabatucci, Ruta e Muscarella e un esperto in materia, Stefano Silvestri, ricercatore presso l’unità operativa di epidemiologia ambientale-occupazionale dell’istituto per lo studio e la prevenzione oncologica della Regione Toscana e componente del comitato tecnico del Ministero dell’Ambiente.

“Il dato più importante emerso – spiega Dario Bellini, capogruppo di Lbc e presidente della commissione ambiente – è che a Latina, secondo gli organi preposti alla tutela della salute, la situazione è sotto controllo. Ma noi puntiamo ancora più in alto: ad una mappatura completa del territorio per intervenire laddove si riscontrino criticità localizzate”.

Il censimento dei luoghi a rischio sarà effettuato utilizzando un algoritmo che consentirà di stabilire, in base alla quantità di fibre presenti e a seconda del luogo (ad esempio la vicinanza a scuole, parchi, etc), quanto è urgente l’intervento e il livello di gravità della situazione.

Un modo, questo, per consentire all’amministrazione di stabilire delle priorità con un criterio preciso e standardizzato.

“Per quanto riguarda lo stabile pubblico in viale XVIII Dicembre in cui ha avuto sede per molti anni l’azienda Picozza, vicino alla zona pub, il Comune è già intervenuto attraverso i propri tecnici ed ha redatto un verbale dettagliato. Ora si sta avviando la caratterizzazione dell’immobile per poter verificare la necessità di interventi di bonifica e messa in sicurezza, come richiesto dagli uffici in questi giorni. Siamo rientrati finalmente in possesso dell’immobile, da anni in uso ad un privato: il Comune doveva ottemperare ad una sentenza del 2009 che ne imponeva il rientro in possesso in quanto occupato senza titolo. Per le morosità l’ente si sta già muovendo attraverso l’avvocatura comunale per recuperare i crediti” – precisa Bellini.

Oltre all’esecuzione del censimento dei luoghi l’amministrazione metterà a disposizione uno sportello online sul sito istituzionale che andrà ad affiancarsi ai canali di segnalazione già esistenti di Asl e Arpa.

“Per gli enti locali come per lo Stato, che con la legge del ‘92 ha messo al bando l’amianto – conclude Bellini – rimane centrale contribuire ad eliminarlo il prima possibile ed in linea con questo principio, proprio in questi giorni lo Stato stesso ha finanziato con 385 milioni le regioni. Il portale del Comune potrà essere un luogo utile di approfondimento per cittadini anche su questo versante”.