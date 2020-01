L’emergenza rifiuti allunga il passo anche a Latina.

Il caso della sospensione della raccolta di carta e cartone è solo la punta di un iceberg che passa, di necessità, per la mancanza di attenta programmazione per un settore che incide profondamente non solo sul decoro della città ma anche sulla vita dei cittadini.

In queste settimane in consiglio regionale, con un ritardo di oltre 7 anni ormai, dovrebbe arrivare il piano di regionale dei rifiuti.

Un vero e proprio piano regolatore del settore contenente, seppure con tante lacune, i criteri entro i quali i Comuni e le imprese possono muoversi per la gestione del settore e dei relativi servizi.

Peccato che il Comune di Latina sembra non essere interessato all’argomento.

Tanto è che i consiglieri comunali del Pd, Nicoletta Zuliani ed Enrico Forte, hanno predisposto e depositato questa mattina un’interrogazione rivolta all’assessore all’ambiente, Roberto Lessio, riguardante il silenzio del Comune di Latina rispetto al piano.

I consiglieri chiedono perché non siano state fatte osservazioni al “Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio” come da impegno assunto in consiglio comunale e come da dichiarazioni del sindaco in sede di assemblea dei sindaci del 23 aprile 2018.

Si chiede, inoltre, perché non è stato informato il consiglio sulla scelta di non presentare osservazioni, se il comune di Latina intende dar seguito a precedenti deliberati, documenti e analisi che attestano l’incompatibilità delle residenze con il sito di Borgo Montello e al risarcimento dei cittadini residenti in via Monfalcone a costo zero per il comune con la conclusione dell’iter delle varianti urbanistiche e si intenda dar seguito al risarcimento dei cittadini residenti, con quali tempi questo verrà realizzato.

“Non abbiamo visto né sentito proposte portate in nessun Consiglio, e né tantomeno osservazioni inviate in sede di Vas. Oltre ad essersi lasciato scappare l’occasione di incidere sulle scelte della Regione come capoluogo di provincia che ospita una discarica dai profili storici e ambientali drammatici, l’assessore – interviene il capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani – non ha tenuto fede ad una promessa fatta al consiglio e, quindi, alla città. Come ci si può fidare di chi dice una cosa e poi ne fa un’altra senza avvertire, su questioni così importanti? Il sindaco Coletta prenda atto della pesante ipoteca che questi comportamenti gettano sulla credibilità della sua giunta”.