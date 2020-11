A Latina continua l’allarme criminalità legato all’ondata di furti ma anche di rapine e di colpi di diverso genere che quotidianamente vedono in pericolo la vita dei cittadini.

La paura la fa da padrone ela percezione che molti cittadini hanno è di essere stati abbandonati.

In questo contesto, e dopo l’ennesima aggressione che si è verificata nella zona di quartiere Trieste, il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Masssimiliano Carnevale, ha inviato una lettera aperta al prefetto Maurizio Falco, chiedendogli di convocare una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza.

All’ordine del giorno la gravosa situazione che si è venuta a creare proprio nei quartieri Trieste e Nicolosi.

“Sappiamo perfettamente – spiega nella lettera Carnevale – che questa richiesta dovrebbe arrivare dal sindaco Coletta invece che da un semplice consigliere comunale, seppure capogruppo del primo partito nelle ultime tornate elettorali. Un compito, quello di sollecitare la convocazione del Comitato proprio del primo cittadino di Latina, ma preso atto ancora una volta dell’inerzia del sindaco a cui nel corso del tempo abbiamo rivolto una serie innumerevoli di appelli per affrontare le tante emergenze sociali dei nostri quartieri, mi vedo costretto a confidare nella sua sensibilità e attenzione alle problematiche del territorio che ha sempre dimostrato fin da suo insediamento”.

È di ieri la notizia dell’ aggressione ad esponenti delle forze dell’ordine nel quartiere Trieste da anni lasciato in completo abbandono nella rassegnazione dei residenti che ogni giorno si vedono negata la possibilità di poter tornare a vivere i loro spazi pubblici e comuni in sicurezza.

“Tutto ciò a causa di una importante presenza di persone extracomunitarie, molte delle quali probabilmente irregolari, che hanno occupato vie e giardini del quartiere trasformandole in piazze di spaccio e illegalità. In conseguenza di questa intollerabile situazione è poi venuto meno anche il senso di sicurezza e protezione fondamentale per condurre una vita serena in quei luoghi. Un senso diffuso di insicurezza che dal calar della sera diventa impossibilità di uscire di casa anche solo per andare a fare la spesa nei negozi circostanti senza il rischio di essere minacciati o aggrediti”.

Una condizione simile vissuta anche da altri quartieri come ha ben rappresentato anche il servizio del Tg satirico ‘Striscia la Notizia’ per quel che riguarda la zona del Nicolosi.

“Mi trovo dunque costretto a rivolgermi a Lei perché sono caduti nel vuoto diversi appelli rivolti al sindaco dal sottoscritto, dal comitato di quartiere e addirittura dai nostri europarlamentari del territorio, ma è ormai evidente che all’interno del Comune questa della sicurezza urbana – conclude Carnevale – non rappresenti una priorità: tanto che come ha ricordato ieri nel suo intervento il nostro coordinatore comunale, sia diffuso a causa dell’inerzia dell’amministrazione il senso di insicurezza nella stragrande maggioranza del territorio comunale. E’ nostro dovere segnalare, vegliare e garantire la legalità senza aspettare che il sindaco si ricordi di quei quartieri e dei cittadini che vi abitano solo dopo un servizio sulle tv nazionali”.