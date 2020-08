Era tra i tre locali chiusi a Latina a causa della rilevazione di alcuni casi positivi negli ultimi giorni sul territorio.

Si tratta del pub ristorante Scacco matto in viale Le Corbusier

“Siamo risultati tutti negativi ai tamponi, il lavoro di prevenzione e per la ricostruzione della rete di contatti ha funzionato impeccabilmente, e grazie a questo siamo riusciti a ripartire anche se in leggero ritardo a causa dell’autorizzazione comunale. Invitiamo – spiegano in un post su Facebook – tutti i nostri clienti a stare sereni, ancor più forti di questo avvenimento possiamo affermare che possiamo ospitarvi in totale sicurezza! Un grazie a chiunque si è mosso anche solo per un pensiero di conforto, e in particolare a chi ha preso a cuore la nostra causa. Con orgoglio possiamo dirvi: ci siamo!”.