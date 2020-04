Un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di riciclaggio.

Il 40enne è incappato in un controllo effettuato dagli agenti delle Volanti della polizia, alle 12 circa di oggi, per le restrizioni legate al contenimento epidemiologico, in viale Le Corbusier a Latina.

L’uomo, noto agli operatori della squadra Volante, si è mostrato particolarmente insofferente al controllo, mostrando un atteggiamento nervoso.

Alla luce di tale comportamento, gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere ad immediata perquisizione personale, estesa anche al veicolo e all’abitazione.

All’interno del garage dell’uomo è stata rinvenuta un’auto modello Fiat Croma SW, che è risultata ricercata in quanto provento di una rapina messa a segno a Roma nel 2009.

Per evitare il riconoscimento dell’auto erano state apposte le targhe di un altro veicolo già cessato dalla circolazione.

La macchina, sottoposta ad accurati accertamenti dalla polizia scientifica, è stata sottoposta a sequestro penale.