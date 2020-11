Venti anni ancora da compiere e la scelta di dedicarsi al confezionamento e allo spaccio di droga.

Accade a Latina, nel quartiere Nicolosi, dove nel primo pomeriggio di oggi sono arrivati gi agenti della squadra Volante.

I poliziotti hanno suonato alla porta della sua abitazione dopo una mirata e minuziosa attività investigativa.

Il ventenne, colto di sorpresa, non ha avuto il tempo di disfarsi dei quasi 62 grammi di droga nascosti maldestramente in una scatola sul balcone di casa, né ha saputo fornire una valida spiegazione che giustificasse il possesso di denaro contante pari ad 2.080 euro, in banconote di vario taglio, sequestrati in quanto ritenuti frutto dell’attività illecita.

A completare il quadro, un bilancino elettronico di precisione, un paio di forbici e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto debitamente repertato e sequestrato dagli agenti. Tutti elementi, questi, che fanno comprendere quanto l’attività illecita fosse certamente “ben avviata” e tutt’altro che estemporanea.

Al termine delle operazioni, il giovane, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata di domani presso il tribunale di Latina, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno.