Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo reato un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia nel corso di alcuni controlli nella zona del cosiddetto “Colosseo” in viale Le Corbusier.

L’uomo, come disposto dal pubblico ministero Gentile è stato portato nel carcere di Latina.

Nel corso dei servizi notavano una donna che, alla vista della pattuglia, mostrava segni di nervosismo, tentando di eludere i poliziotti ed allontanarsi dalla zona.

Gli operanti, insospettiti, procedevano alla sua identificazione.

La 36enne, incensurata, manifestava insofferenza ed intolleranza agli accertamenti di polizia, tanto da indurre i poliziotti a valutare un approfondimento della sua posizione.

La perquisizione personale è stata quindi estesa anche all’abitazione dove i poliziotti hanno trovato, nascosto all’interno della cucina, hashish, che riferiva appartenere al compagno di 40 anni.

Individuato l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di ulteriori dosi di hashish.

La perquisizione domiciliare consentiva il rinvenimento di un importante quantitativo di hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi nonché di cocaina per circa 20 grammi, già suddivisa in dosi confezionate in cellophane e un’ingente somma di denaro in contanti, in banconote di vario taglio consistente in 24.500,00 euro.

Trovati anche alcuni foglietti con trascritti alcuni nominativi, cifre in denaro e indicazioni di quantitativi di droga ceduti, nonché il materiale necessario alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi di stupefacente per la vendita al dettaglio.

La cospicua somma di denaro lascia presupporre una fiorente ed avviata nonché proficua attività di spaccio.