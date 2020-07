Un uomo di 31 anni è stato arrestato ieri dalla polizia.

Gli agenti, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata anche con il supporto dell’unità cinofila Faye , all’interno di un mobile porta TV hanno trovato un cassetto nascosto da doppio fondo.

Qui erano riposte 1 pistola Beretta cal. 7,65 modello 81 con matricola abrasa, munita di caricatore rifornito con 11 cartucce, di cui una già camerata nella camera di scoppio, 1 pistola revolver modello Smith and Wessson con matricola abrasa, 1 silenziatore per pistola, un centinaio di cartucce per pistola di vario calibro e 10 coltelli.

Sono state inoltre rinvenute 5 pistole replica di vari modelli, passamontagna, tirapugni, armi bianche di vario genere, un taser ed altro munizionamento di diverso calibro.

La quantità e la peculiarità del materiale rinvenuto, tra cui si segnala anche una maschera da clown, conferma come l’arrestato fosse ben inserito in collaudati circuiti criminali, al vaglio degli investigatori, e sarà oggetto di particolari analisi tecnico – scientifiche.

Al termine delle formalità di rito il 31enne è stato portato nel carcere di Roma a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.