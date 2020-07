L’opposizione sul piede di guerra a causa delle scelte, considerate discriminatorie, effettuate dalla maggioranza in merito agli argomenti da discutere in consiglio comunale.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la decisione, nell’ultima conferenza dei capigruppo, di bocciare l’inserimento all’ordine del giorno della mozione di Fratelli d’Italia per chiedere un sostegno concreto agli operatori del settore balneare duramente colpiti dall’emergenza Covid.

“Il presidente Colazingari e la maggioranza della conferenza capigruppo hanno stabilito che l’atto non rientra tra gli argomenti da affrontare in questa fase di emergenza. Questo potere discrezionale – spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano – sta di fatto mettendo un bavaglio ai consiglieri di minoranza che si vedono escludere a priori le loro proposte dietro lo scudo dell’emergenza”.

A questo si aggiunga il fatto che Latina, a differenza di altri comuni del territorio, al momento non ha ancora ripreso i consigli comunali in presenza.

“Senza voler sottovalutare l’attuale situazione legata al contagio da Covid-19, quanto sta succedendo a Latina è inammissibile e rappresenta un caso unico. A Latina non solo continuiamo a riunirci in remoto con problemi tecnici evidenti e un dibattito annacquato, ma di fatto anche la normale dialettica politica viene frenata dal comportamento del presidente del consiglio e della conferenza capigruppo che continuano a cassare le proposte dell’opposizione”.

Sono 4 mesi, quindi da quando è iniziata l’emergenza, che non si discutono in consiglio né mozioni né interrogazioni.

“Il consiglio non può essere confinato al passaggio di atti amministrativi e delibere. E’ luogo di confronto. Non si può sindacare sulle mozioni da portare o meno: le mozioni vanno discusse, poi se la maggioranza non è d’accordo, può bocciare. Nel caso dei balneari ci è stato detto che la nostra proposta che chiedeva la proroga delle concessioni demaniali marittime, non poteva essere inserita in quanto un punto prevedeva la sospensione del pagamento dei canoni per le concessioni demaniali per il periodo emergenziale, decisione che va presa richiedendo il parere dei revisori dei conti”.

I balneari sono allo stremo, proprio a causa del Covid, hanno bisogno di sapere che ne sarà delle loro concessioni per poter pianificare il futuro e fare investimenti.

“Ragione per cui non capisco perché questo argomento non possa essere connesso all’emergenza. Il consiglio comunale è sovrano e deve tornare ad essere pienamente operativo. Questo modo di fare da parte della maggioranza e del presidente del Consiglio è una mancanza di rispetto grave non verso i consiglieri, ma verso – conclude la Celentano – la cittadinanza che attende risposte che questa amministrazione non sa e non vuole dare”.