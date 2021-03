Un incidente ha visto protagonisti ieri sera a Latina, davanti al palazzo M, a Latina, due ragazzi in una minicar e un motociclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che si sono presi cura del centauro che è caduto sull’asfalto e anche della ragazza a bordo dell’auto.

Gli agenti della polizia stradale hanno invece svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. I due non sono, fortunatamente, in gravi condizioni.