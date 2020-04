Dramma scongiurato in famiglia a Latina dove una lite poteva finire in tragedia.

Un uomo di 43 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Oggi intorno alle 15,30, gli equipaggi della squadra volante della Questura di Latina sono intervenuti in una zona a ridosso del centro di Latina, a seguito di una richiesta di aiuto giunta poco prima al 113, da parte di una donna, minacciata di morte dal figlio.

Giunti sul posto, una volta all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato la donna di origini polacche di 65 anni, che piangeva ed impaurita dagli atteggiamenti violenti del figlio, abituale assuntore di sostanze alcoliche, con il quale convive insieme ad un’altra figlia, portatrice di handicap.

La donna ha raccontato agli operatori che poco prima, per futili ragioni di convivenza, il figlio aveva iniziato a prendersela con la sorella e pertanto la madre, per opporsi alla sua violenza, aveva a sua volta ricevuto percosse e minacce di morte, che l’avevano convinta a chiamare il 113.

Effettivamente, anche alla presenza degli agenti, l’uomo, visibilmente alterato, continuava ad inveire contro la madre, minacciandola più volte di morte e pertanto gli operatori, non senza difficoltà, si vedevano costretti ad intervenire per bloccarlo ed accompagnarlo presso gli uffici della Questura.

La donna, in sede di denuncia, ha ribadito che le percosse e le violenze da parte del figlio si protraevano già da tempo e che a causa dei continui soprusi dell’uomo, viveva in uno stato di soggezione e inferiorità psichica, manifestando timore e paura per l’incolumità propria e dell’altra figlia.