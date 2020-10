Inchieste giornalistiche, immagini e video diffusi e condivisi sui social network, interrogazioni parlamentari e chi più ne ha, più ne metta.

Sul banco degli imputati di questa recrudescenza del Covid, o della seconda ondata come l’ha chiamata qualcuno, finiscono sempre e comunque i trasporti pubblici. O meglio, il modo in cui i cittadini sono costretti giornalmente ad utilizzarli per andare a lavoro piuttosto che a scuola.

Anche a Latina e provincia la situazione è più o meno la stessa: su bus e treni gente ammassata in barba alle disposizioni in tema di distanziamento sociale.

Un proposta che consentirebbe di alleviare la situazione arriva dai banchi del consiglio comunale di Latina. A farla il capogruppo del Pd in consiglio Nicoletta Zuliani

“Il Covid ci ha imposto un grave ripensamento di tutta l’organizzazione della nostra vita comune. I trasporti sono un anello debole della catena che, per costi, rigidità di strutturazione e spazi è in effetti il settore che richiede più impegno per trovare soluzioni sostenibili ma che devono porre la tutela della salute al primo posto. Non possiamo mettere a rischio attività fondamentali come la scuola, perché non riusciamo a ripensare – spiega – i trasporti in un’ottica di flessibilità che però risolva ora il problema dell’affollamento sui mezzi”.

La proposta punta ad una integrazione su più livelli che consentirebbe contestualmente di dare respiro anche a quei settori come le aziende di trasporto turistico, ma anche taxi, NCC di essere impiegati per migliorare l’offerta del rasporto pubblico.

“Abbiamo risorse destinate all’emergenza Covid proprio per il settore trasporti.

Incastriamo insieme le cose e immettiamo sul circuito cittadino, sui borghi, stazione questi veicoli che i cittadini potranno utilizzare come mobilità a chiamata a costo ridotto perché il Comune utilizzerà i fondi Covid per integrare i costi. Anziani senza auto che devono fare la spesa, ragazzi dei borghi che devono andare a scuola, lavoratori che dalla stazione devono raggiungere il centro città, persone che devono raggiungere ospedali, luoghi di cura o terapia. Usiamo un’app unica per le prenotazioni che magari ne certifica anche l’avvenuta corsa, o usiamo dei vouchers, studiamo un modo.

La formula della mobilità mista, tra l’altro, ha portato ottimi risultati in altre città.

“La necessità deve sollecitarci a nuove soluzioni, a soluzioni integrate, soluzioni anche coraggiose perché il tempo è poco e dobbiamo fare presto perché il problema ce l’abbiamo ora. E siamo anche in ritardo. E – conclude la Zuliani – se la politica non si spende per migliorare nei fatti la vita dei cittadini, a che serve?”.