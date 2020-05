L’emergenza Coronavirus, il dilagare della pandemia ha cambiato radicalmente non solo il nostro modo di vivere ma anche di rapportarci gli uni con gli altri, di lavorare, di considerare gli spazi sociali e non solo.

Un mutamento tanto rapido quanto radicale che ha bisogno, per essere supportato, di idee e progetti realizzabili in grado di sostenerne l’attuazione.

In questo contesto il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Latina, Nicoletta Zuliani, punta, stando anche quanto emerso nel corso degli incontri del tavolo del Patto per Latina, di mettere in rete i produttori locali seguendo il modello Amazon.

“Sono indispensabili un nuovo approccio ai problemi e una grande flessibilità per uscire dagli schemi del vecchio mondo, quello pre-Covid. Oltre alle 2400 famiglie sostenute dagli interventi di questa emergenza, abbiamo un’altra categoria in grande sofferenza: i piccoli imprenditori. Proprio i produttori delle nostre eccellenze locali rischiano di essere le vittime economiche di questa inedita e drammatica pandemia”.

Piccole e medie aziende di altissima qualità, che hanno raggiunto standard elevati ma che non sono state in grado di rientrare nella rete dei supermercati, rischiano di diventare i nuovi poveri insieme all’indotto di lavoratori e di servizi che li caratterizza.

“Tutti abbiamo sotto gli occhi lo stallo attuale ma lo scenario ci dice anche che sono diventate più accessibili a tutti modalità di acquisto di beni e servizi attraverso lo strumento dell’e-commerce su modello di Amazon. Si potrebbe riprodurre su scala locale il modello di commercio online che Amazon fa su scala globale. Mettere in rete tutti i nostri produttori locali e creare una piattaforma per l’acquisto e la distribuzione a domicilio”.

I Gas (gruppi di acquisto solidale) esistono da molto tempo, ma sono rimasti confinati a piccoli gruppi di consumatori.

“Un salto qualitativo e quantitativo nell’organizzazione dell’offerta, nell’organizzazione della logistica e la distribuzione che utilizzi mezzi elettrici o eco sostenibili. Il Comune potrebbe farsi parte attiva coordinando e facilitando le operazioni per la realizzazione dei vari step, come un incubatore d’impresa, sfruttando tutte le misure che in questo periodo vengono canalizzate sull’ente locale, così che, collegando tra loro i fili di una rete che – conclude la Zuliani – trasferisce energie e risorse, possa davvero contribuire in modo di un processo di cambiamento inevitabile. La ripresa parte sempre da noi stessi”.