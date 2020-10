“A più di un mese dall’inizio delle lezioni mancano all’appello ancora un nutrito numero di incarichi annuali ancora da sottoscrivere: circa 115 nella secondaria di I° grado, 127 nella secondaria di II° grado e il restante tra infanzia e primaria, per un totale di circa 350 cattedre di sostegno complessive su tutti gli ordini di studio”.

Questa la denuncia del dipartimento scuola del Coordinamento Comunale della Lega di Latina.

“Siamo arrivati a fine ottobre e le convocazioni da parte del CSA per l’assegnazione delle cattedre sul sostegno procedono a rilento. L’ultimo calendario di convocazione risale al 9 ottobre e i prossimi sono previsti per i giorni 27,28 e 29 ottobre (dopo 20 giorni). Sicuramente sarà necessaria un’ulteriore calendarizzazione per completare e coprire tutte le cattedre vacanti”.

Una situazione che ha creato disagi a famiglie e alunni, con la conseguenza di aver generato un caos organizzativo a numerosi Istituti impegnati già in un momento difficile per il riavvio dell’anno scolastico in sicurezza.

“Con la legge quadro 104/92 l’insegnante di sostegno è una figura strategica assegnata alla classe, indispensabile nel processo di inclusione e di crescita qualitativa degli apprendimenti sia dell’alunno disabile che dell’intero gruppo classe. Si ravvisa anche un’assenza di personale che coinvolge alcune classi di concorso su materia e che, ulteriormente, rende problematico il regolare svolgimento delle lezioni. Ad aggravare ulteriormente la situazione è la necessità di sostituire i docenti in servizio su più classi e sottoposti a quarantena cautelativa a seguito di presenza – spiegano – Covid tra gli studenti. Inoltre, con l’avvio del concorso straordinario, numerosi docenti non saranno presenti usufruendo dei permessi studio”.

L’invito quindi è diretto all’assessore alla pubblica istruzione, Gianmarco Proietti.

“Solleciti il CSA di Latina e velocizzare le procedure di affidamento – concludono – degli incarichi onde evitare situazioni di disagio a tutela del diritto allo studio”.