Un uomo è stato trovato morto questa mattina in strada, in via Tibullo, a Latina. La vicina di casa lo ha visto riverso a terra verso le 6, quando è uscita a portare fuori il cane, come fa ogni giorno. Si tratta di un 62enne, le sue iniziali sono A.P.

Immediatamente ha chiamato il 118, ma gli operatori sanitari intervenuti non hanno potuto fare altre che constatare il decesso, avvenuto probabilmente per un infarto. Sono in corso le indagini per accertare la causa della morte e l’orario. Non è chiaro infatti se l’uomo fosse appena uscito o se fosse lì già a alcune ore.