Ancora una positività al covid in una scuola di Latina.

E’ toccato ancora alla scuola dell’infanzia di via Fiuggi, dove una maestra è risultata positiva al tampone. Ovviamente è stata messa in quarantena come tutti i suoi piccoli alunni.

Purtroppo non è il primo caso nell’istituto “Da Vinci – Rodari”. Appena qualche giorno fa, infatti, un’altra maestra era risultata positiva.

Un’altra classe è stata invece chiusa ieri per uno studente positivo al liceo scientifico Ettore Majorana, sempre a Latina.

Bisognerà purtroppo abituarsi a provvedimenti di questo genere. Nonostante il governo non abbia ancora chiuso scuole medie, elementari e dell’infanzia, le singole situazioni continueranno, purtroppo ancora a lungo, a far registrare lezioni interrotte e classi costrette a stare a casa.