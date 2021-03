Bambini maltrattati in una scuola elementare di Latina. E’ il racconto di due genitori che hanno denunciato l’insegnante in questura dopo un episodio che, a loro dire, avrebbe sconvolto il figlio.

Il piccolo è tornato un giorno da scuola profondamente scosso e ha immediatamente raccontato alla mamma cosa avvenuto. Secondo la sua ricostruzione la maestra gli avrebbe urlato di uscire dalla classe. Lui si era opposto e la donna, per tutta risposta, lo avrebbe preso per un braccio e strattonato per convincerlo a lasciare l’aula. Il bambino si era ancorato al banco e data la sua resistenza la maestra gli avrebbe fatto male.

Tanto che il pomeriggio aveva già un livido. I genitori lo hanno portato al pronto soccorso e hanno raccontato l’accaduto. Poi il giorno dopo sono andati a scuola a chiedere spiegazioni. Il padre ha alzato la voce, pretendendo il nome della maestra per poterla denunciare, tanto che è stato necessario chiamare le forze dell’ordine per riportarlo alla calma.

La denuncia è comunque partita, anche se soltanto con il nome di battesimo dell’educatrice, che è stata presto identificata dalla polizia e chiamata in questura per essere ascoltata.

Nella classe in quei giorni non sarebbe stato l’unico episodio. Anche un altro alunno sarebbe stato maltrattato e ci sarebbe una seconda denuncia. Almeno secondo quanto hanno riportato dai bambini, l’insegnante avrebbe utilizzato termini inappropriati al contesto, come “Leva questa sedia del cxxxo”, e li avrebbe addirittura insultati con parole quali “deficienti”, “cretini”, “bambini del cxxxo”.

La mamma che ha presentato la denuncia è fortemente provata: “La maestra gli avrebbe detto più volte ‘sei un buono a nulla’, lui lo ripete ogni giorno, e questo ha minato la sua autostima, tanto che per ogni cosa dice che non è capace. Questo mi fa più male. Inoltre non vuole più andare a scuola. Nonostante l’insegnate non faccia più lezione nella sua classe, ha il timore di incontrarla nei corridoi”.