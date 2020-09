Mattina nera davanti agli uffici dell’Agenzia delle Entrate a Latina.

Una fila lunghissima si è formata sin dall’alba. Alle 7 e 20 c’erano decine di persone, tra cui moltissimi stranieri, ed i numeri erano terminati.

Per cercare di rimettere un pò di ordine le persone presenti hanno, con un pezzo di carta rimediato, fatto dei numeretti improvvisati ma non sono mancati momenti di tensione tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono immagini quotidiane segnate da disagi a cui il personale dell’Agenzia delle Entrate e le guardie particolari giurate presenti cercano di far fronte ogni giorno munendosi di pazienza, disponibilità e gentilezza.

Ma questo non può bastare soprattutto in un momento in cui, complice la pandemia in corso, e le misure restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus non dovrebbero esserci assembramenti e l’accesso ai servizi pubblici essere regolato in modo completamente diverso.

Si tratta, infatti, di un problema annoso quanto mai risolto quello dei numeretti e degli accessi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che i cittadini lamentano da anni e che oggi più che mai, anche per evitare disordini sociali, deve essere risolto.