L’oasi verde, nel quartiere Q4 e Q5, intitolata a Susetta Guerrini è ormai segnata solo da degrado e dimenticanza.

Erba alta, rifiuti sparsi e staccionate divelte.

A fare male alla memoria di una giornalista che ha segnato la storia di Latina è il totem finito a terra che, nonostante le segnalazioni effettuate, non è stato rimesso al suo posto.

“Volevo abituarmi al bello ma non ci sono riuscita. Ho sostenuto, come tanti altri, l’intitolazione del parco a Susetta Guerrini, giornalista attenta all’ambiente, stimata ed apprezzata da tutti. Ho sperato – interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano – che questa iniziativa servisse anche ad avere maggiore considerazione degli spazi verdi, sia da parte degli utenti che da parte dell’amministrazione comunale. E invece, ancora una volta, ho constatato uno stato di abbandono totale. Questa amministrazione Lbc non è riuscita a riposizionare neanche il cartello indicante “Oasi Verde Susetta Guerrini”.

Che si sia la mani dei vandali è indubbio.

Ma che nessuno abbia avuto un minimo di interesse a ripristinare l’ordine e il decoro è ancora più indubbio.

Curioso osservare che proprio sul totem vi sia l’indicazione di area videosorvegliata.

“Bene, ci sono le telecamere? E allora, se così fosse, non dovrebbe essere difficile neanche smascherare i vandali di turno. La verità è che non c’è attenzione, neanche per le materie tanto care a Lbc. Si promuovono iniziative di piantumazione, ma il verde che c’è è una giungla anche in pieno inverno. L’oasi verde – conclude la Celentano – dei quartieri più popolosi di Latina appare impraticabile, senza panchine e staccionate in pessime condizioni e non solo per atti vandalici ma ammalorate dal tempo. I cestini per i rifiuti probabilmente sono nascosti tra le erbacce. Volevo abituarmi al bello, ma mi ritrovo solo foto imbruttite dall’incuria”.