Sostenibilità, tecnologia, innovazione. Questo il mix che fa dello stabilimento farmaceutico Janssen di Borgo San Michele, in provincia di Latina, azienda del gruppo Johnson & Johnson, ha scelto di affidarsi nuovamente a Elettra Investimenti Spa, tramite la asset company Alea Energia Spa, per la fornitura dei vettori energetici elettrici e termici attraverso la centrale di cogenerazione da 4 MWe.

Il gruppo Elettra Investimenti, in qualità di ESCo (Energy Service Company), è partner di Janssen dal 2008.

Questo rinnovo, della durata complessiva di 10 anni, rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due aziende e permetterà la fornitura di energia allo stabilimento di Latina attraverso la centrale di produzione da 4 MWe di proprietà di Alea Energia Spa, assicurando significativi risparmi in termini di costo dei vettori energetici rispetto al mercato e generando al tempo stesso significativi benefici ambientali e di efficienza energetica.

Il progetto genera annualmente un risparmio in termini di CO2 pari a circa 12.400 tonnellate di CO2/anno, sulla base di circa 33.000 MWh/anno di energia elettrica e di circa 31.000. di MWht di energia termica prodotti e forniti dalla centrale di cogenerazione.

La centrale rientra inoltre nella categoria cogenerazione ad alto rendimento che comporta importanti benefici attraverso l’ottenimento dei Tee (Titoli di Efficienza Energetica).

”Come azienda del settore sanitario, lavoriamo – spiega Paula Shepherd, general manager del plant di Latina di Janssen – ogni giorno per un futuro in cui le malattie siano un ricordo del passato, per aiutare le persone di tutto il mondo a vivere vite più lunghe in condizioni migliori. Consapevoli della responsabilità di aver al contempo massima cura del nostro pianeta, siamo impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale”.

Lo stabilimento di Latina, nato negli anni ’80, è uno dei fiori all’occhiello dell’industria farmaceutica a livello globale e un vero e proprio centro di innovazione farmacologica e tecnologica.

“Siamo lieti – conclude – di aver rinnovato la nostra partnership con Elettra Investimenti Spa, perché lo sfruttamento ottimale della centrale di cogenerazione di Alea Energia Spa ci permetterà di massimizzare i livelli di efficienza energetica dell’impianto, per confermare e migliorare ulteriormente la qualità della nostra produzione“.