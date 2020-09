A Latina la cultura è finita in un vortice tipico solo del teatro dell’assurdo. Quello che era un punto focale del programma che ha portato alla vittoria, nel 2016, il sindaco Coletta e Latina bene comune è diventata solo un mero miraggio.

L’ennesima puntata è rappresentata dall’avviso pubblico, scaduto ieri, per sostenere la promozione del libro e della lettura in un settore colpito dal lockdown molto duramente.

“Ancora una volta – spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano – Latina Bene Comune si aggiudica un pessimo voto per il tema della cultura. Il teatro resta chiuso e la biblioteca sembra ormai destinata a fare la stessa fine“.

I lavori di adeguamento, che dovevano terminare entro 120 giorni dal 22 luglio 2019, infatti, sono tutt’altro che ultimati.

“L’amministrazione guidata dal sindaco Damiano Coletta, assessore alla Pace, ha inteso impiegare i 10mila euro messi a disposizione dal Ministero per i beni culturali per un avviso ed invitando le librerie di Latina a rispondere alla manifestazione di interesse per fornire alla biblioteca Aldo Manuzio volumi al prezzo di copertina stabilito dagli editori. Una bellissima iniziativa, se non fosse che la stessa biblioteca non è aperta. Eppure, nel programma elettorale di Lbc una priorità era quella di effettuare il censimento del patrimonio comunale di biblioteche comunali e di quartiere, comprese le aule magne scolastiche”.

La prospettiva era di ampliare i servizi della biblioteca comunale anche attraverso l’utilizzo di spazi recuperati dalla ristrutturazione dell‘ex Consorzio Agrario, con sale adeguate a eventi, conferenze, studio e con Wi-Fi gratuito per gli utenti.

“Ora la biblioteca potrà acquistare libri per un importo complessivo di 10mila euro. Speriamo che non restino troppo a lungo negli scatoloni, accantonati in qualche locale abbandonato in mezzo a ragnatele e infiltrazioni d’acqua. Una città senza teatro e senza biblioteca è svuotata di contenuti culturali. L’amministrazione non è riuscita a restituire alla collettività i luoghi simbolo della nostra città. L’inconcludenza di questa amministrazione è stupefacente. Mi auguro che nei pochi mesi rimasti, prima delle elezioni, almeno gli studenti possano beneficiare di uno spazio formativo e aggregativo per la loro crescita. Il sindaco – conclude la Celentano – ha voluto ritagliarsi uno spazio per i temi internazionali della pace, fossi stata al suo posto, dopo quasi cinque anni di mancati obiettivi, mi sarei imposta una delega al pragmatismo per risultati concreti”.