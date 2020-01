Una relazione sintetica ma esplicativa di come una città senza barriere architettoniche sia non solo auspicabile ma possibile.

E’ quella firmata dal consigliere del gruppo misto misto, Salvatore Antoci, ed inviata all’attenzione del sindaco Damiano Coletta e degli assessori ai lavori pubblici e welfare, Emilio Ranieri e Patrizia Ciccarelli.

In particolare la proposta, corredata di dettagliati esempi grafici, è di procedere all’eliminazione di bordi in cemento sporgenti che rappresentano un ostacolo per i disabili e gli anziani, in particolare, e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, in generale.

“I bordi di cemento si trovano tra i marciapiedi e le aree pubbliche con prato. Auspichiamo – spiega Antoci – che si decida di fermare questo scempio criminale e che si impegnino, non solo a parole, ad avviare l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’obiettivo dovrebbe essere quello di portare la superficie pavimentata allo stesso livello del prato. Ciò consentirebbe il passaggio di tutti, comprese le persone disabili, gli anziani e i bambini, senza impedimenti e senza rischio di inciampo”.