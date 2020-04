L’emergenza Covid-19 allunga ogni ora il passo ampliandosi da un piano strettamente sanitario a quello economico e sociale.

Tante le famiglie che si trovano a dover affrontare difficoltà ad ogni livello a causa dl crollo dell’occupazione.

er le famiglie più fragili, la Regione Lazio, con proprie risorse, ha previsto un apposito stanziamento straordinario e una tantum finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell’anno 2020.

“Questa situazione di blocco ha purtroppo fatto emergere la fragilità economica in cui molte famiglie vivono ed e’ doveroso mettere in atto tutte le misure necessarie a far si che venga tutelato il diritto alla casa. La parola d’ordine è – spiega il consigliere di Forza Italia, Giovanna Miele – e rimane tempestività affinchè non si verifichi quello che sta accadendo per i buoni spesa, la cassa integrazione straordinaria e i 600 euro che ad oggi restano un miraggio”.

Beneficiari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica, site nel Comune di residenza e utilizzate a titolo di abitazione principale.

I contributi sono previsti per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità del 2020, e su richiesta dei beneficiari il contributo può essere versato direttamente ai locatori.

“Considerando che gli Enti destinatari di tale stanziamento – conclude il consigliere comunale, Matteo Coluzzi – per il sostegno alla locazione sono i Comuni l’augurio è che nella nostra città il tutto venga recepito in tempi utili per dare un aiuto concreto a chi in questo tragico momento storico affronta enormi difficoltà. Attendiamo che venga al più presto pubblicizzato l’avviso pubblico riportante le modalità di accesso al fondo straordinario, affinchè l’Ente e i servizi preposti raccolgano le domande e formino la graduatoria finalizzata all’assegnazione dei contributi”.