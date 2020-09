In uno dei momenti in cui la crisi economica e quella sanitaria stanno camminando passo passo mettendo in ginocchio aziende e professionisti, riducendo al lumicino l’occupazione e devastando interi comparti, il Comune di Latina decide di fare cassa.

Si inserisce in questo contesto la decisione assunta, con delibera di giunta del primo settembre 2020, di aumentare, raddoppiandole e a volte triplicandole, le tariffe per i diritti di segreteria relative alle pratiche del settore urbanistico.

”Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, intende affossare definitivamente l’edilizia? Non si comprende altrimenti l’aumento delle tariffe per le pratiche edilizie, in particolare per il cambio di destinazione d’uso, a ridosso dell’opportunità dell’ecobonus e nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, i cui effetti saranno devastanti sull’economia. Non bastasse, un’incognita gigantesca pende sulla visione dell’urbanistica della città ad oltre quattro anni dalla vittoria di Coletta: se da un lato è stato incaricato recentemente il professionista Paolo Marini per pianificare il capoluogo del futuro, dall’altro quest’ultimo è stato superato con l’investitura all’università Luiss per redigere un piano ideologico, i cui obiettivi sono assai poco chiari”.

Sono queste le accuse del capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi.

”In più Coletta ha recepito con ampio ritardo, e solo sulla carta, la legge regionale sulla Rigenerazione Urbana, presentata dai suoi possibili alleati PD come la panacea di tutti i mali, non promuovendo alcuna iniziativa, mentre l’ufficio di Piano resta ancora una scatola vuota”.

I numeri dimostrano come il comparto abbia risentito pesantemente della crisi nell’ultimo decennio e già nella fase pre Covid quando in provincia si è passati da circa 10mila operai iscritti alla Cassa edile a poco più di 5mila, da 1.900 imprese a 1.300 e da una massa salari di 80 milioni euro a circa 48 milioni di euro.

Proprio Latina era il traino del comparto, quindi soprattutto gli imprenditori e i lavoratori del capoluogo hanno subito sulla loro pelle una crisi impattante, a cui si aggiunge l’onda negativa del Coronavirus.

“L’immobilismo e la confusione di Coletta rischiano di essere la pietra tombale – conclude Tripodi – su un comparto vitale per il territorio, che racchiude i professionisti, le imprese e l’indotto dei fornitori delle materie prime. Serve un piano Marshall condiviso con le associazioni di categoria e gli imprenditori al fine di gettare le basi sulla città del futuro nel nome dello sviluppo e del lavoro”.