Si fa ancora più rosa la maggioranza che guida, sotto l’egida del sindaco Damiano Coletta, il Comune di Latina.

Dopo la nomina di Dario bellini ad assessore all’ambiente e mobilità un tassello si era liberato. Sarà occupato da oggi dalla prima dei non eletti, Gabriella Monteforte, medico del Santa Maria Goretti.

“Rappresenta un’ulteriore opportunità, anche e soprattutto – interviene il capogruppo di Lbc, Valeria Campagna – in questa delicata fase, per dare un nuovo slancio a questa maggioranza. Dopo la nomina dell’ex consigliere Bellini ad assessore, anche l’ingresso di Gabriella Monteforte in consiglio comunale è una risorsa preziosa: siamo sicuri che porterà un valore aggiunto a tutto il gruppo e la giusta freschezza di cui c’è sempre bisogno, pur tenendo l’asticella ferma sui valori fondanti di LBC”.

La Monforte, ricopre già nel movimento il ruolo di coordinatrice del consiglio generale: si tratta di una vera attivista che da sempre mette grande impegno nella crescita politica del movimento.

“A Gabriella faccio – aggiunge Francesco Giri, consigliere comunale e segretario di Lbc – i miei migliori auguri di buon lavoro” .

Uno sguardo indietro porta a considerazioni che valgono anche per il futuro.

“Grazie Roberto Lessio. Un uomo dal cuore grande, un cittadino innamorato – spiega il consigliere Emanuele Di Russo – del nostro territorio e un ottimo compagno di strada e di squadra, che ha deciso di giocare in panchina facendosi da parte in maniera leale e collaborativa. Un concittadino i cui valori e le cui battaglie mi vedranno sempre al suo fianco e che ha lasciato il testimone a chi saprà raccogliere e portare avanti i progetti iniziati. A chi pensa che Lbc mostri il segno del tempo, dico invece che ha fatto male i conti: con grandissimo senso di responsabilità siamo tutti schierati a difesa della città e del suo futuro”.

Ora i guarda avanti ed in particolare alle nuove elezioni amministrative.

Accettare questo ruolo in una data così significativa, che è quella del 19 giugno, che ha sancito il cambio di passo quattro anni fa nell’amministrazione di Latina, assume per me – conclude la Monteforte – un’importanza ancora più profonda, dopo aver affrontato in prima linea l’emergenza covid. Lavorerò con entusiasmo con tutti i miei colleghi consiglieri per il bene della città. Sono sempre stata sensibile ai temi del welfare e dell’ambiente, ma soprattutto sono un’appassionata della mia città e del centro storico. A Latina sono nata e dopo tanti anni passati fuori per lavoro, tornare qui per me è stato importante, quasi una rinascita”.