Dispersione fognaria abusiva nel canale e dello scarico di materiali da risulta lungo le sponde più vicine ai ponti.

Questa una delle ragioni che ha portato il presidente della commissione ambiente del Comune di Latina, Loretta Isotton e l’assessore Paola Briganti, ad effettuare insieme all’associazione Pantanaccio, vicina ad Lbc, ad effettuare un sopralluogo nella zona di Pantanaccio.

“Si tratta di una situazione che conoscevamo e che era già alla nostra attenzione in qualità di amministratori della città e che, in occasione di Puliamo il Mondo, si era mostrata ancora più evidente. Recarci sui luoghi del degrado ed incontrare i cittadini è stato oggi ancora più utile, perché – afferma il consigliere di Lbc, Loretta Isotton – abbiamo potuto vedere più da vicino con i nostri occhi il problema. Siamo anche in contatto con il Consorzio di Bonifica, che con una pulizia programmata degli argini contribuirà a rendere più esposte le zone cercando in questo modo di disincentivare gli scarichi di materiali inquinanti”.

C’è anche un altro tipo di degrado sulle sponde del canale delle Acque Medie: è quello di tipo sociale.

“Della baraccopoli, nata ormai tanti anni fa sugli argini del fiume, ci si è spesso ricordati soltanto quando la cronaca ha prepotentemente portato alla luce le condizioni di vita disperate delle persone che ci vivono: come amministrazione è nostra intenzione cercare di portare via quelle persone dal degrado. Della questione– conclude la Isotton – ho interessato, la scorsa settimana, la commissione Welfare, che si è tenuta congiuntamente con quella sicurezza per fare una panoramica sulle situazioni presenti sull’intero territorio comunale. Lo scopo è vagliare ogni soluzione possibile”.

La commissione congiunta welfare-sicurezza ha trattato, in primo luogo, i servizi in essere come monitoraggio quotidiano del pronto intervento sociale e le nuove progettualità su cui si sta lavorando. Tre le aree attenzionate: Nicolosi – Piazza Santa Maria Goretti; Piccarello – Pantanaccio e Viale Nervi. Qui dovrebbero nascere centri diurni e concentrarsi anche l’attività di unità di strada composte da operatori che abbiano competenze anche di tipo psicologico e sanitario.

Nella prossima commissione congiunta, venerdì, sarà illustrato anche il lavoro della polizia locale.