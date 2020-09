Che skatepark sia. Latina avrà un’area dedicata agli appassionati di questo sport. La decisione è contenuta nella delibera di giunta approvata oggi.

L’opera sarà realizzata all’interno del Parco Falcone Borsellino, i celebri “giardinetti”, nel sito della dismessa pista di pattinaggio a rotelle per una spesa complessiva di 150mila euro.

“Latina è una città giovane e con i giovani abbiamo sempre avuto un intenso dialogo. Erano state tante le sollecitazioni ricevute per la realizzazione di uno skatepark, uno spazio sicuro dedicato a tutti coloro che praticano questa attività. E infatti era da tempo che ci stavamo lavorando, abbiamo anche incontrato diversi esperti del settore per capire come era meglio muoversi. Oggi c’è molta soddisfazione – commenta il sindaco Damiano Coletta – per aver raggiunto questo obiettivo, si tratta di un elemento di valorizzazione del Parco Falcone Borsellino cui ne seguiranno altri. Ora dobbiamo impegnarci per mettere a disposizione della città questa nuova struttura nel più breve tempo possibile”.

Nel Parco Falcone Borsellino, inoltre, è tuttora in corso un’azione di riqualificazione con una serie di lavori di sostituzione e implementazione delle strutture ludiche presenti nell’area giochi.

“Esprimo grande soddisfazione per il voto in giunta sulla realizzazione di uno skatepark a Latina. Concretizza la politica, cara a questa amministrazione, di conciliare le esigenze dei giovani in tema di sport e aggregazione sociale. Si tratta di una importante opportunità di valorizzazione per il territorio. L’opera – spiega il capogruppo di Lbc, Valeria Campagna – si inserisce in un progetto di riqualificazione più ampio e nasce dal desiderio di tanti giovani che praticano questo sport che chiedevano uno skatepark da anni e anche la collega Zuliani si era fatta carico della richiesta dal precedente mandato: oggi l’amministrazione di Lbc mette la prima pietra”.

Non è dello stesso parere il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Nicoletta Zuliani che da oltre 8 anni propone alle varie amministrazioni di prendere in considerazione la realizzazione di uno skatepark.

“Purtroppo la fretta è cattiva consigliera e di certo non consente di avviare quei percorsi partecipativi che, sicuramente richiedono più tempo, ma che garantiscono la riuscita e la sostenibilità dei progetti. Ma ci avete parlato con gli skaters? Io credo proprio di no. Il luogo è totalmente sbagliato, pericolosissimo e – incalza la Zuliani – chi ha parlato con i ragazzi che praticano questo sport sa benissimo che gli aghi dei pini le foglie e i piccoli rametti che cadono sulla pista di skate mettono a serio rischio l’incolumità degli skaters”.

Tutte le piste di skateboard sono lontane dagli alberi, lontane dai cespugli, lontane dal verde, da piante con foglie.

“Bastava parlare con i ragazzi. Bastava – conclude la Zuliani – fare un paio di commissioni. Mi dispiace, ma il Parco Falcone Borsellino è il luogo peggiore e meno sicuro, e spero, con la rettifica che si dovrà necessariamente fare, questa volta si proceda ascoltando chi le strutture le deve usare”.