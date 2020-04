Tutela dei lavoratori e garanzia dell’erogazione del servizio di igiene urbana a Latina.

Questo l’obiettivo dell’Azienda per i Beni Comuni, ABC, in questi mesi di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

L’azienda ha proceduto ad una rimodulazione dell’intera attività, sia dal punto di vista organizzativo che operativo.

Nonostante le enormi difficoltà incontrate nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione personale, l’ambiente di lavoro è stato adeguato alle normative vigenti dotando tutti i dipendenti dei dispositivi di sicurezza obbligatori (mascherine, guanti e gel igienizzante).

Tra le misure anti-contagio adottate dall’Azienda ci sono gli interventi di sanificazione degli automezzi e degli ambienti, la formazione di squadre fisse di lavoro, un’adeguata informazione del personale e l’utilizzo di segnaletica orizzontale per facilitare il mantenimento della distanza sociale di sicurezza.

Nei giorni scorsi, l’Azienda ha avviato anche l’attività di rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti ad inizio turno attraverso il supporto di personale esterno specializzato.

Il personale in ingresso, inoltre, deve periodicamente autocertificare il proprio stato di salute attraverso la compilazione di un apposito modello.

Dal 4 marzo 2020, il direttore generale di ABC, Silvio Ascoli ha avviato, a cadenza settimanale e mediante videoconferenza, tavoli tecnici di lavoro estesi alle associazioni sindacali e al medico competente ABC, per far fronte all’emergenza sanitaria, anticipando anche i protocolli e le direttive nazionali in materia.

Il notevole sforzo economico e organizzativo della ABC è stato riconosciuto anche da Utilitalia che pone l’Azienda di Latina tra le prime dieci del settore nel panorama nazionale in materia di tutela della salute dei lavoratori nell’emergenza Covid-19.

L’azienda sta lavorando per la riapertura dei centri di raccolta fissi e delle isole ecologiche itineranti nel frattempo, gli utenti possono ritirare le buste per la raccolta differenziata presso la sede dell’Azienda in via Monti Lepini 44/46, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, fornendo il documento d’identità o di relativa delega dell’intestatario dell’utenza (con fotocopia del documento) e la bolletta.