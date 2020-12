“Abbiamo accolto con estrema soddisfazione l’annuncio, da parte dell’assessore Ranieri e della maggioranza di Lbc, dell’inizio dei lavori di rifacimento dell’asfalto su via Epitaffio, a Latina nel tratto che va da via Pantanaccio e la strada Congiunte per un totale di circa 1,4 chilometri. Opere di messa in sicurezza non più rinviabili a fronte di una strada fondamentale di collegamento diventata impercorribile a causa di anni di incuria e dimenticanze”.

Questo l’intervento del consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, ai lavori in corso su via Epitaffio.

Lavori attesi da tutti quei cittadini che erano costretti a fare gli scongiuri ogni volta che la percorrevano nella speranza di non lasciare sul campo la coppa dell’olio o qualche gomma a causa delle buche e del degrado che la contraddistinguevano.

“Peccato che, come al solito, e come dal 2016 ad oggi ci hanno abituati Coletta e la sua giunta, siamo stati costretti a constatare che i lavori non hanno né capo e né coda. Non serve essere uno scienziato per notare come il tratto di strada sia stato prima asfaltato, tra l’altro solo sulle laterali, ed ora si stia procedendo a spaccare il manto stradale per procedere alla collocazione dei tombini che erano stati coperti. In questo modo una strada che dovrebbe essere facilmente percorribile, ogni 50 metri a causa del dislivello che – spiega Valletta – si è venuto a creare, rischia di diventare un salto ad ostacoli per le auto e un pericolo, non indifferente, per gli scooter”.

E’ come se si fosse proceduto prima a costruire una parete di casa e poi a spaccarla per inserire le finestre.

“Sarebbe utile sapere la ragione di questa scelta, se ha comportato costi aggiuntivi per le casse comunali, e se si intenda procedere all’asfaltatura anche del tratto centrale del tratto di via Epitaffio al momento escluso dai lavori. O se siamo di fronte ad una svista. Ovviamente nulla di tutto questo fornirebbe – conclude Valletta – un alibi alla sommarietà con cui questa amministrazione continua a gestire interventi che dovrebbero essere frutto di una programmazione oculata, finalizzata al miglioramento costante non solo del patrimonio viario di competenza comunale ma soprattutto la qualità della vita dei cittadini nonché del controllo sulle opere che vengono messe in cantiere come in questo caso. A Coletta e Lbc consigliamo mestamente che se intendono puntare sul rifacimento delle strade per dare lustro alla imminente campagna elettorale almeno si accertassero della consequenzialità e linearità degli interventi che attuano”.