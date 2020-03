La Ztl torna in commissione attività produttive. Presente il neo assessore Simona Lepori che cede sotto il pressing dell’opposizione.

In queste settimane il centro di Latina si è rapidamente svuotato. Le serrande di tantissimi negozi che hanno fatto la storia della città si sono abbassate.

Il consigliere comunale della Lega, Massimiliano Carnevale, ha sottolineato come in quattro anni nulla sia stato fatto per riportare vita nel centro di Latina ed ha chiesto cosa abbia prodotto il famoso osservatorio creato per monitorare ed eventualmente rimodulare la Ztl.

Costituito nel 2016 doveva produrre entro sei mesi un report delle rilevazioni effettuate. Ma non un solo atto è arrivato all’attenzione del consiglio comunale.

“Sono sconcertato della totale assenza di risposte da parte della maggioranza nonchè dell’assessore Lepori. A domande precise non è stata fornita neanche una risposta. Prima mancavano le idee, ora non si sa neanche di cosa si parla. E non regge la scusa del “sono arrivata da dieci giorni” avanzata dall’assessore. Sono oltre quattro anni che questa giunta non muove un dito per dare risposte ai commercianti ed ai cittadini”.

L’assessore ha risposto in massima sintesi che la chiusura dei negozi non è responsabilità della presenza della Ztl ma del cambiamento del mercato e probabilmente dell’incapacità dei commercianti di coglierli mettendoli a profitto.

“Le sorti della Ztl – ha detto la Lepori – non le determina l’amministrazione. Avrei tanto da dire ma è meglio che non lo dico. Credo che questo centro abbia bisogno di eventi. Qualcosa sarà fatto già ad aprile e un evento lo sto organizzando per maggio. Dobbiamo trovare il modo di portare le persone a passeggio per il centro. C’è certamente da rivedere la tipologia delle attività che si trovano nella Ztl”.

“L’assessore dice che le sorti della Ztl non le determina l’assessore. Chi lo fa? I marziani? Non siamo ad ottobre 2016, siamo a marzo 2020. Il discorso dell’assessore – continua Carnevale – poteva avere senso allora a fronte di una serie di impegni assunti in campagna elettorale. sentire oggi che quelle analisi sulla Ztl per capire come rimodularla devono ancora essere fatte è paradossale e a peggiorare la situazione è il fatto che la responsabilità del mancato funzionamento sarebbero dei commercianti”.

La commissione era stata richiesta dall’opposizione che ha rigettato proprio la formula del “faremo degli eventi” che rappresenta una goccia nel mare di un settore, quello del commercio, che sta lentamente morendo.

“Coletta e Lbc in campagna elettorale avevano preso l’impegno di affrontare la Ztl e di occuparsene. Invece – interviene il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanna Miele -anche in questo hanno fatto nulla. La pavimentazione è ferma e non si sa se e quando sarà fatta. Manca una visione della città, del suo centro storico. La verità è che dopo quattro anni Lbc non ha ancora compreso quale sia il suo ruolo, non ha capito che la politica ha un compito ben preciso. Sulla Ztl come su molte altre questioni, la maggioranza dimostra una completa assenza di proposte e prese di posizione”.

Insomma, manca un’idea qualsiasi di come dare nuovo impulso al settore.

“Sentiamo – conclude la Miele – parlare di organizzare eventi ma qui il problema è che nessuno sa cosa ne sarà del commercio in centro. L’unica proposta arrivata dalla maggioranza in commissione è quella di chiedere ai proprietari dei locali che ospitano negozi in centro di abbassare gli affitti. Direi che dopo 4 anni di amministrazione è troppo poco”.