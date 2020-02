Latina cambia volto. Gli interventi effettuati per rimuovere gli alberi malati o pericolosi ha cambiato rapidamente e in modo traumatico lo skyline della città.

In molti sostengono che nella “furia” dell’eliminazione sarebbero finiti anche alberi sani.

“Devono rifare la strada quindi devo tagliare le radici; taglio le radici quindi l’albero s’indebolisce; l’albero s’indebolisce quindi rischia di cadere sopra una macchina e ammazzare qualcuno. Il problema è che per fare le cose di fretta – spiega il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco – si compiono dei veri e propri scempi, ampiamente evitabili. Che non sia impossibile salvare le alberature pur dovendo effettuare lavori stradali e, a volte, veri e propri progetti di restyling urbano, lo dimostra un caso concreto”.

Il riferimento corre a Lignano Sabbiadoro, dove nuove tecniche di salvaguardia delle radici dei pini, hanno permesso di salvare le alberature.

“In pratica, sono riusciti a installare un meccanismo di ossigenazione dal basso degli alberi, verificando come l’impatto delle radici esploratrici (quelle che spaccano l’asfalto delle strade) fosse minimo rispetto alla resistenza dell’albero. In sintesi – spiega – attraverso un sistema di indirizzamento delle radici simile a quello che si usa per i vigneti, è stato possibile contenere le radici nel terreno”.

Il monitoraggio successivo delle piante, in una zona dove il vento soffia anche a 100 km/h, ha permesso di verificare che il 90% delle alberature non solo ha mantenuto la stabilità precedente, ma ha anche migliorato i fattori di sicurezza.

“Si tratta di tecniche che permetterebbero al Comune – conclude Di Cocco – di risparmiare centinaia di migliaia di euro e di non procedere ad abbattimenti senza “scienza e coscienza”.