“La situazione sul lungomare di Latina è la stessa da quattro anni a questa parte: abbandono, degrado e incuria. Le passerelle per la discesa al mare sono in più tratti rotte e non sono state sistemate. L’erba è incolta e non sappiamo quando e come sarà tagliata. La stessa pulizia della spiaggia non c’è: l’azienda speciale Abc inizierà questo servizio solo a partire dal prossimo 1 giugno, quindi dopo la riapertura ufficiale della stagione. Per non parlare dei cassonetti dell’immondizia, stracolmi e sporchi e pericolosi per l’incolumità delle persone”.

Duro attacco del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Latina, Massimiliano Carnevale e del consigliere di Forza Italia, Giovanna Miele, rispetto all’ennesimo, costante, disagio con cui cittadini ed operatori devono confrontarsi.

“Inoltre, a quanto abbiamo appreso negli ultimi giorni, l’azienda affronterà la stagione con appena 6 lavoratori in più rispetto all’organico attuale. Negli anni passati erano tre volte tanto. Come sarà possibile garantire un servizio di livello accettabile – concludono – con un terzo della forza lavoro?”.

Sulla questione della pulizia delle spiagge poco dopo è intervenuta anche l’Azienda speciale ABC comunicando che ha avviato tutti i servizi necessari per la pulizia del lungomare.