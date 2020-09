E’ approdata ieri in consiglio comunale la mozione a firma del consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta.

Obiettivo: riportare a nuova vita, e rimettere in sicurezza, piazza Santa Maria Goretti che da anni versa in uno stato di abbandono e degrado.

Si tratta di una zona a ridosso del centro cittadino ma anche caratterizzata dalla vicinanza con un quartiere come il Nicolosi, dove la micro criminalità si è radicata tra le maglie delle stradine e dei complessi abitativi dove il Comune era e resta assente nonostante i costanti appelli ad intervenire ricevuti dai residenti esasperati dagli episodi di violenza e di deriva sociale che ogni giorno si verificano.

“Con questa mozione, che ha trovato ampia condivisione in aula nonostante la solita melina della maggioranza di Lbc – spiega Valletta – che continua a confondere l’assistenzialismo tout court con la solidarietà e l’accoglienza, abbiamo impegnato il sindaco, Damiano Coletta, a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini, sia sotto il profilo fisico che sanitario, e alla riqualificazione dell’area affinchè possa tornare fruibile per famiglie, bambini ed anziani”.

Episodi di aggressioni, violenza, rapine, inseguimenti, degrado sociale ed umano, con persone che bivaccano senza rispettare anche il minimo criterio sanitario e di igiene personale, non devono e non possono trovare posto in una piazza che deve essere restituita ai legittimi proprietari, i cittadini, le famiglie e i bambini privati oggi di un luogo di svago e sicurezza.

In consiglio comunale l’approvazione della mozione ha sancito la presa d’atto di una criticità rispetto alla quale non ci si può più voltare dall’altra parte che per essere risolta richiede un presidio costante delle istituzioni a tutti i livelli e controlli serrati per creare anche quei deterrenti che possono svolgere un ruolo fondamentale nel contrasto della criminalità e del degrado”.

Un tassello è stato posto ma il lavoro da fare è ancora tantissimo.

“Qualcuno diceva che una mozione non si nega a nessuno tanto è che spesso atti come questo giacciono nei cassetti della dimenticanza per anni. Noi impediremo che questo accada. Il consiglio comunale ha preso una posizione chiara – conclude Valletta – impegnando il sindaco ad una serie di azioni che devono superare la barriera delle chiacchiere per entrare nella concretezza. Un impegno non ha valenza se non si trasforma in un progetto con una data di inizio e una data di fine. Noi lo porteremo avanti finchè piazza Santa Maria Goretti non tornerà ad essere un riferimento per la città e i suoi cittadini”.