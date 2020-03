L’amministrazione comunale di Latina si adegua alle misure di prevenzione per contenere la diffusione del Coronavirus.

Da mercoledì partirà, infatti, lo smart working anche per i dipendenti del Comune di Latina, mentre dalla settimana prossima saranno attivati i lavori di commissione in videoconferenza.

Domani il provvedimento sullo smart working andrà in giunta.

“Non ci voleva certo una sollecitazione perché l’amministrazione si muovesse nella direzione dello smart working: il provvedimento era già all’ordine del giorno della giunta per martedì. Ci appelliamo – spiegano il capogruppo di Lbc Dario Bellini e Marina Aramini, presidente della commissione affari istituzionali del Comune di Latina – al senso di responsabilità di tutti i consiglieri nel mettere da parte ogni vena polemica o tentazione di propaganda, almeno nel difficile periodo che stiamo vivendo, per lavorare insieme per il bene della città”.

Il riferimento corre ai recenti interventi da parte dell’opposizione, per voce di Giovanna Miele per Forza Italia e Nicoletta Zuliani del Pd.

“Non c’è alcuna necessità – precisa la Aramini – di mettere oggi in campo un regolamento su un tema che si configura come un adempimento normativo a carattere di urgenza e che nel tempo potrà investire anche le organizzazioni sindacali. Avviare i lavori per un regolamento, che peraltro è competenza di giunta, la quale fra l’altro si era già mossa autonomamente, non avrebbe senso”.

Dalla prossima settimana le commissioni potranno essere convocate anche in videoconferenza.

È infatti in fase di acquisto una piattaforma online perché questo venga fatto in modalità istituzionalizzata e per consentire le verbalizzazioni nel modo più agevole possibile.

I lavori del consiglio comunale, invece, diventeranno a porte chiuse, ma sempre con la garanzia della diretta streaming.

Nell’aula saranno utilizzati tutti gli spazi a disposizione per mantenere le distanze di sicurezza tra i componenti dell’assise, e saranno utilizzati anche i posti vuoti dell’emiciclo, così come quelli generalmente riservati alla stampa e al pubblico.

“Ad oggi il bene supremo da tutelare è la salute e l’amministrazione si sta muovendo in questa direzione garantendo alla città i servizi e alla massima assise dell’ente la necessaria partecipazione. Abbiamo dei doveri da svolgere nei confronti dei cittadini – spiega Bellini – e lo sforzo che sta compiendo l’amministrazione è permettere a tutti di svolgere questi doveri nella massima sicurezza possibile. La democrazia sarà tutelata nel massimo senso responsabilità da parte di tutti”.