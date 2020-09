Proroga delle concessioni demaniali per gli operatori balneari, bocciata.

In consiglio comunale, infatti, la mozione presentata, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge del 2018, da Fratelli d’Italia a firma dei consiglieri Celentano, Calandrini, Marchiella e Tiero, non è passata.

Si trattava di un impegno chiaro e preciso che avrebbe consentito agli operatori di ottenere un pò di ossigeno rispetto a quanto previsto dall’odiosa direttiva Bolkestein che come una scure grava sul futuro del comparto turistico ed in particolare sulla possibilità degli imprenditori di programmare investimenti a lungo termine.

“È una scelta che mi amareggia perché dimostra una mancanza di coraggio da parte dell’amministrazione comunale che penalizza gli operatori del lungomare. Mi aspettavo almeno delle motivazioni valide. Invece – spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano – ho assistito a una lacunosa spiegazione da parte dell’assessore Bellini, che si è limitato a dire che il Comune teme che la mozione pur applicando una legge dello Stato Italiano, vada in contrasto con la normativa europea, con specifico riferimento alla direttiva Bolkestein, e che dunque ciò possa esporre Latina a conseguenze giudiziarie in sede civile e penale”.

Alla contestazione della Celentano che ha rilevato come molti Comuni abbiano operato in tal senso offrendo agli operatori del settore, soprattutto piccole e medie imprese, una possibilità di non perdere anni di sacrifici ed investimenti, è stato risposto che la questione va approfondita con un parere dell’avvocatura.

Parere che, considerato che la mozione è stata depositata il 18 giugno, ben tre mesi fa, poteva già essere richiesto e fornito. Ma evidentemente è mancata la volontà politica di procedere in tal senso e si è preferito prendere, perdere, altro tempo.

“Resto allibita da tanta superficialità. Tre mesi di tempo non sono bastati per studiare la materia, sulla quale si è avuto solo un parere del dirigente Bondì, peraltro assente durante la seduta. Lbc, Coletta e Bellini hanno – conclude la Celentano – messo in mostra un atteggiamento rinunciatario, nonostante le belle parole spese per gli operatori del lungomare, i quali andrebbero difesi a spada tratta e tutelati. Al contrario, a Latina sono stati lasciati abbandonati al loro destino da un’amministrazione cieca e disinteressata allo sviluppo del litorale”.