Che sia arrivata la volta buona? Quella dove non saranno concessi ripensamenti, in cui il Partito democratico opterà per una strada altra rispetto a quella di Lbc e del sindaco uscente Damiano Coletta?

Sembra proprio di sì. Sino ad oggi a restare monolitico sulle posizioni espresse in una nota di tre settimane fa era stato il segretario provinciale del Partito democratico, Claudio Moscardelli.

E proprio Moscardell a marine della notizia delle dimissioni di Lessio dalla giunta Coletta rilancia togliendosi qualche sassolino dalle scarpe rispetto a chi, il riferimento alle parole del segretario di Lbc, Francesco Giri su un’ipotesi di campio ampio di alleznze, è puramente voluto, aveva sostenuto che ogni strada era percorribile ma partendo proprio dall’attuale sindaco di Latina.

“Un sindaco imbarazzante. L’inerzia del suo assessore Lessio sul ripascimento della spiaggia, l’ultima di quattro anni di gestione inadeguata dei rifiuti con disastri uno dietro l’altro, doveva essere corretta dal sindaco che invece – spiega Moscardelli – non si accorge di nulla semplicemente perché non segue i dossier. Ci pensano altri e i risultati sono questi. l Teatro chiuso da quattro anni a chi occorre chiedere conto ? Dopo 4 anni in carica, al Sindaco va chiesto conto. Altro che leadership imprescindibile”.

A rincarare la dose il segretario comunale del Pd a Latina, Alessandro Cozzolino, e i consiglieri comunali Forte e Zuliani.

“Ssi arrende anche l’ultimo dei pionieri di un’esperienza amministrativa che si è definitivamente accasciata su se stessa e ha dovuto arrendersi all’evidenza che governare e dover fare delle scelte è ben più complicato di fare dei convegni raccontando di avere le soluzioni in tasca per risolvere i problemi della città lasciati da un’inqualificabile esperienza della destra locale. È stato così per le incompiute (non un atto da parte di questa giunta su metropolitana, S.L.M, terme e cittadella giudiziaria), è così – spiegano – per la tanto decantata strada intrapresa sulla gestione dei rifiuti”.

Secondo i dem l’abbandono di Lessio alla vigilia delle scelte legate alla vicenda della discarica e con i pessimi risultati per la città che ha portato l’idea di ABC invece che la gara europea per la raccolta dei rifiuti è il definito manifesto di un’ammissione di fallimento.

“Il buon gusto ha portato a cessare il racconto del nuovo libro che era stato il liet motiv del primo scorcio del mandato, il buon senso oggi dovrebbe portare almeno al tentativo di non lasciare il disastro annunciato sul tema dei rifiuti prima che si arrivi alle elezioni del 2021.

A questo punto sarebbe opportuno che il sindaco riferisse in aula su come intende sopperire, in un periodo così delicato, all’assenza dell’assessore di riferimento sul versante rifiuti. Che linee politiche e che scelte amministrative intende compiere su discarica e ciclo dei rifiuti. E soprattutto che non si aspetti mesi mesi come è stato all’indomani delle dimissioni dell’assessore Caprì – concludono – per individuare il sostituto di Lessio”.